الحكومة تستعد لإطلاق بوابة إلكترونية للترويج للمنتجات المصرية

كتبت: صافي سليم:

تستعد الحكومة لإطلاق شركة وبوابة مصر الإلكترونية "ايجي جيت" للترويج الإلكتروني لللمنتجات المصرية، مثل المشغولات اليدوية، و المنتجات السياحية، والحجز الإلكتروني، والمنتجات الصناعية وكل المنتجات المدون عليها "صنع في مصر".

وقالت أماني الترجمان، مسؤول الملف السياحي بالشركة التي يتم تأسيسها "ايجي جيت"، إن رأس المال المبدئي للشركة يبلغ 100 مليون جنيه، وتتضمن البوابة محتوى مصري، وكذلك البرامج التي سيتم عمل الموقع بها.

ويهدف الموقع للترويج لمصر بصفة عامة، وعرض المزارات السياحية، التي لا يتم الترويج لها بشكل كافي، وعرض برامج سياحية تقدمها شركات من القطاع الخاص بداية من تذاكر الطيران، والإقامة، والانتقالات داخل مصر.

ويشارك في "ايجي جيت" وزرات السياحة، والآثار، والطيران، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والاتصالات، وصندوق تحيا مصر.

وأكدت الترجمان، أنه من خلال "ايجي جيت"، سيتاح الترويج بشكل أكبر لشركات السياحة في دول لا يمكن الوصول لها، و يتيح الموقع للمتفصح الحجز أونلاين، ومعرفة رد الشركة، على أن تحصل "ايجي جيت" على مقابل عن كل صفقة تتم عبر الموقع.

وقالت الترجمان، إنه فضلا عن الترويج السياحي سيتم عرض المنتجات والمشغولات اليدوية المصرية، وكذلك منتجات الآثار المقلدة لهواة اقتناء هذه المنتجات، بحيث تعرض بسعرها، وفي حالة حدوث طلب من أي متصفح على شراء أي معروض تقم الشركة بتغليفه، ووضع الختم الخاص بالشركة، وإرساله عبر أحد شركات الشحن الخارجي للمشتري.

وأكدت الترجمان، أن الهدف من الموقع، التسويق والوصول بالمنتجات المصرية بمختلف أنواعها على مستوى العالم، وترويج الأماكن السياحية في أماكن لا يعرفها أحد، ولا تصل لها المنتجات المصرية.