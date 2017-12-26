المصرية للاتصالات: 10% علاوة دورية للموظفين بداية من يناير 2018

كتبت- شيماء حفظي:

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، منح العاملين بالشركة علاوة دورية لعام 2018، بنسبة 10% من الراتب الأساسي بداية من يناير المقبل.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها قررت زيادة البدل الوظيفي وبدل الإدارة بنسبة 10% بداية من يناير 2018.

وكانت الشركة أطلقت خدماتها المتكاملة للمحمول، من خلال شبكة We ، كما أنها تحتكر المصرية للاتصالات خدمات التليفون الأرضي حتى الآن، على الرغم من إتاحة الرخص الجديدة لشركات المحمول تقديم خدمة الثابت للجمهور، إلا أن المنافسة يشوبها بعض العقبات التي تخص مد الكابلات الأرضية وهو الشيء المقصور على الشركة المصرية، بحسب أحد المصادر بشركة محمول.