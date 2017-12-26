حصاد البورصة في عام.. 6 طروحات و7.4 مليار جنيه صافي تعاملات الأجانب

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- نادر نبيل:

أظهرت بيانات البورصة المصرية، عن حصاد العام الجاري، أن صافي مشتريات الأجانب في السوق بلغت 7.4 مليار جنيه، وأن هذه المشتريات سجلت 13 مليار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وبحسب التقرير الذي وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي اليوم، شهدت البورصة 6 طروحات أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 2017 استحوذ الأجانب على 65%، بمعدل تغطية مرتفع بلغ في بعضها 31 مرة.

وشهدت البورصة في العام الجاري أكثر من 46 زيادة رؤوس أموال بقيمة تتجاوز 9.7 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 86% مقارنة بالعما الماضي، منهم 4.2 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأخيرة، بحسب التقرير.

وبالنسبة لنشاط الاستحواذات فقد سجلت قيمته نحو 1.7 مليار جنيه بزيادة 229% عن العام الماضي، وكذلك زادت قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير إلى ما يزيد على 4.4 مليار جنيه بارتفاع 124% عن العام الماضي.

وقالت البورصة في تقريرها إن "السوق نجح في جذب 22 ألف مستثمر جديد في العام الجاري مقابل نحو 17 ألف مستثمر جديد العام الماضي، بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد".

وأشارت إلى دخول نحو 1150 صندوق ومؤسسة أجنبية إلى السوق في 2017 مقارنة بنحو 900 مؤسسة وصندوق أجنبي في 2016.

وشهدت البورصة قيد 3 شركات في السوق بقيمة تقارب 2.5 مليار جنيه، لكنها لم تطرح في السوق حتى الآن.

وسجلت أحجام التداول في السوق ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث زادت قيمة التداول السنوي للسوق الرئيسي على 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه في الأسهم فقط، وهو رابع أعلى مستوى تداول يتحقق في تاريخ البورصة، والأعلى منذ 2009، ويزيد بنحو 41% عن العام الماضي.

وقفز متوسط التداول اليومي إلى ما يزيد على مليار جنيه مقابل نحو 741 مليون جنيه في العام الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي ليكسر حاجز 800 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليار جنيه عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى يحققه في 9 سنوات، ويتفوق على مستواه في الازمة المالية العالمية 2008، بحسب التقرير.