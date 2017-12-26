غدا.. التخطيط تطلق مشروع "رواد 2030" بالتعاون مع جامعة كامبريدج

كتبت- إيمان منصور:

تطلق هالة السعيد، وزيرة التخطيط، غدًا الأربعاء، مشروع رواد 2030 بجامعة القاهرة، وتوقع بروتوكول تعاون بين جامعة كامبريدج لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال والذي يعد أحد برامج المشروع.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن المشروع يقوم علي أساس الشراكة بتدعيم مشاركة القطاع الخاص، بين بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمركز الثقافي البريطاني، وكلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة، وجامعة كامبريدج".

وأوضحت الوزيرة، أن "المشروع يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 وذلك عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار".

ووفقا للبيان، فإن الوزيرة ترى أن "رواد 2030" يأتي في إطار السعي نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور المعرفة والابتكار والبحث العلمي، والذي يهدف إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

وأوضحت السعيد، أن المشروع يرتكز في الأساس على الشباب وأفكارهم وتحفيزهم علي الابتكار مما يجعلهم يساهمون في خلق فرص عمل لأنفسهم.. وتابعت وزيرة التخطيط أن المشروع قائم على جهد تكاملي مشترك بين وزارات التخطيط، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتجاره والصناعة.