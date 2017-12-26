رئيس هيئة الصادرات: أكثر من 30 ألف مستورد انتهوا من توفيق أوضاع بطاقتهم الاستيرادية

كتبت- إيمان منصور:

قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، اليوم الثلاثاء، إن اجمالي عدد البطاقات الاستيرادية التي وفقت أوضاعها مع تعديلات قانون المستوردين، أكثر من 30 ألف بطاقة، بنهاية يوم الأحد الماضي.

وأضاف جابر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "الهيئة قامت بالتسجيل لكافة المتقدمين حتى آخر طلب خلال أيام المهلة الإضافية التي أقرها وزير التجارة والصناعة لمنح المستوردين مدة أطول لتوفيق أوضاعهم".

وكان جابر أعلن الخميس الماضي، أنه قرر اعتبار يومي الجمعة والسبت الماضيين يومي عمل رسميين لتلقي طلبات المستوردين لتوفيق أوضاعهم خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كافة فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين.

وكان الوزير طارق قابيل أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضي وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط.

وشملت تعديلات لائحة القانون، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.