حوار- الرئيس التنفيذي: كريم مصر تستهدف مضاعفة عدد "الكباتن" في 2018

كتب- عبدالقادر رمضان:

تستهدف شركة كريم مصر، مضاعفة عدد السائقين العاملين على تطبيقها الذكي لنقل الركاب، خلال العام المقبل، ضمن خطتها لتغطية جميع المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

وقال رامي كاطو، الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع مصراوي، إن عدد "الكباتن" المسجلين على التطبيق حاليا، في حدود 100 ألف كابتن ، وإن الشركة تتطلع لزيادتهم إلى 200 ألف سائق بنهاية العام المقبل.

وأضاف كاطو أن الشركة تخطط لتغطية جميع الأسواق في الشرق الأوسط، حيث تتواجد حاليا في 11 دولة، و اكثر من 80 مدينة.

وتعمل كريم منذ عام 2014 في مصر بمجال تقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وتعتبر مصر والسعوية وباكستان أكبر أسواقها.

وإلى نص الحوار...

ما هو عدد المدن التي تعمل فيها كريم بمصر حاليا وماهي خطتكم في المرحلة المقبلة؟

كريم تعمل حاليا في 14 مدينة، تغطي مناطق الدلتا والقناة والغردقة والإسكندرية، وخطتنا هي التوسع في كل المحافظات خلال المرحلة المقبلة. كما أن الشركة تعتزم أيضا التوسع في جميع أسواق الشرق الأوسط، حيث أنها تتواجد حاليا في اكثر من 80 مدينة بـ 11 دولة.

ما هو عدد السائقين (الكباتن) العاملين على تطبيق كريم حاليا؟

عدد الكباتن المسجلين على التطبيق وصل إلى 100 ألف تقريبا، لكن الفاعلين منهم شهريا أقل من هذا الرقم، ونقوم حاليا بآلاف الرحلات يوميا، ونتوقع أن يتضاعف عدد الكباتن فوق 200 ألف بنهاية العام المقبل.

كم تبلغ استثمارات كريم حاليا في مصر؟

استثماراتنا وصلت إلى حوالي 25 مليون دولار ونهدف إلى زيادتها 3 مرات لتصل إلى نحو 75 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كيف تعاملت كريم مع رفع أسعار الوقود وهل أضر الغلاء بأعمال الشركة؟

بعد رفع أسعار البنزين وحالة الغلاء في العام الماضي، اضطررنا الي رفع الأسعار بالنسبة للمستخدمين بعد عدة دراسات، من أجل الحفاظ على هامش ربح مشجع لاستمرار عمل الكباتن.

وبالنسبة لأعمال الشركة، فإنها زادت ولم تتضرر لأن كثير من العملاء يفضلون استخدام كريم حاليا لأنه يعتبر أرخص من اقتناء سيارة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السيارات و يمكنهم الحفاظ علي سيارتهم لمدة اطول.

لكن ارتفاع أسعار السيارات قد يحد من فرصة زيادة عدد الكباتن على تطبيق كريم؟

ارتفاع أسعار السيارات لا يقلقنا طالما أن الكابتن يحقق مكسب من العمل على تطبيق كريم، لكن مع ذلك نحن نحاول إيجاد تمويل بأسعار مخفضة لمساعدة الكباتن على امتلاك سيارات، مثل شراكتنا الأخيرة مع شركة ثروة كابيتال.

كيف ترى القانون الجديد الذي وضعته الحكومة لتنظيم النقل الجماعي؟

بحسب المناقشات التي أجريناها مع الحكومة بشأن القانون، فإنه سوف يساعد الشركات العاملة في المجال، على التوسع والإنطلاق بشكل رسمي، ونأمل أن لا يفرض هذا القانون رسوما أوضرائب تضر باقتصاديات عمل الكباتن، حتى يسمح لنا بالتوسع وتوفير مزيد من فرص العمل.

ما هي الخدمات الجديدة التي تعتزم الشركة تقديمها في مصر؟

كريم استثمرت 500 الف دولار في شركة سويفل، وهي تقدم تطبيقا ذكيا، للنقل الجماعي باستخدام الأتوبيسات في خطوط تغطي القاهرة و الاسكندرية، وحن نرى أن هذه الخدمة لديها فرصة كبيرة للتوسع، خاصة أن كثير من المصريين قد لا تكون لديهم القدرة على تحمل تكلفة الرحلة الخاصة، وأن أغلبهم يتطلع لخدمة أرخص، ولذلك فإن الأتوبيسات ستكون بديلا جيدا فنحن في كريم هدفنا تسهيل حياة الناس في البلاد التي نعمل بها بأي شكل.

كما تقدم الشركة حاليا خدمة "الموتوسيكلات" في المناطق المزدحمة في القاهرة والأسكندرية ، مثل وسط البلد ،الدقي , مدينة نصر واكثر، ونقوم حاليا بأكثر من ألفي رحلة أسبوعيا، وهي خدمة مميزة وأرخص من السيارات، ويفضلها كثير من المستخدمين لأنها أسرع و ارخص من السيارات في أوقات الزحمة.

وتعتزم الشركة التوسع في مجالات نقل البضائع والشحن خلال الفترة المقبلة.