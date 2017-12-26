السودان يخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير

القاهرة- وكالات:

قال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، اليوم الثلاثاء، لوكالة رويترز، إن السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير المقبل، من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه.

وأضاف أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير.

وقال مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، بعد موافقته على الموازنة المقترحة للعام القادم، إن السودان يأمل في نمو اقتصاده بنسبة 4% في عام 2018 انخفاضا من نمو متوقع نسبته 6.4% في عام 2017.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف انخفاضا حادا في التضخم ليصل إلى 19.5% من 34.1%، وفقا للوكالة.

وكان التضخم ارتفع إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل انخفاض قيمة العملة.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ أن انفصل الجنوب عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ودخل الحكومة.

وتراجع الجنيه السوداني، المستقر سعره الرسمي عند 6.7 جنيه للدولار، بشكل مطرد في السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أمثال هذا الرقم بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا امتد 20 عاما.