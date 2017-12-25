تاج سيتي وسراي يقفزان بتعاقدات "مدينة نصر للإسكان" بنسبة 46% في 2017

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الإثنين، إنها حققت تعاقدات وحجوزات بنحو 5.03 مليار جنيه خلال العام الجاري، بزيادة 46% عن العام الماضي.

وأرجعت الشركة أدائها القوي في 2017، بشكل أساسي إلى تعاقدات وحجوزات مشروعي تاج سيتي الذي حقق مبيعات بإجمالي 1.9 مليار جنيه، ومشروع سراي الذي حقق مبيعات 3.1 مليار جنيه.

وتعمل الشركة على تطوير خمسة مشروعات رئيسية في القاهرة الكبرى، تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.

وبحسب البيان فإن الشركة لديها مخزون أراضي كبير يتضمن 3.5 مليون متر على مقربة من مطار القاهرة الدولي، و5.5 مليون متر مربع على طريق القاهرة السويس.