6 مشروعات على أجندة وزارة قطاع الأعمال في 2018

كتبت- شيماء حفظي:

تنتظر وزارة قطاع الأعمال العام العام المقبل، للإعلان عن انتهاء عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات القابضة التابعة لها.

ويُبرز مصراوي أبرز هذه المشروعات المقرر انتهاء العام المقبل 2018.

مشروع كيما أسوان 2

من المقرر أن تنتهي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نهاية 2018، من مشروع "كيما 2" وهو عبارة عن مصنع لإنتاج الأسمدة عن طريق استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء.

ووصلت نسبة تنفيذ أعمال مشروع بناء المصنع إلى 75% حتى الآن، بحسب آخر بيان للشركة الشهر الجاري.

ومشروع كيما 2، يتم تنفيذه بتكلفة حوالي 11 مليار جنيه، وتتولى تنفيذه شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بتكنولوجيا أمريكية.

ومن المقرر أن ينتج المصنع نوعين من الأسمدة فقط هما الأمونيا واليوريا.

تطوير محالج القطن

وتنتظر محالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تطبيق استراتيجية تطويرها خلال العام 2018.

وكان أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أعلن نوفمبر الماضي، أنه بصدد توقيع اتفاق مع شركة باجاج الهندية، لتوريد خطوط إنتاج جديدة لتطوير محالج القطن، بتكلفة استثمارية تصل لـ 90 مليون دولار.

تطوير شركة الحديد والصلب

تدرس شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، العروض الفنية لمناقصة تطوير الشركة، والتي تقدمت بها 9 شركات عالمية.

وتستهدف الشركة تطوير المصنع القديم لرفع طاقته الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، وإنشاء مصنع حديد تسليح جديد بطاقة إنتاجية 750 ألف طن سنويا.

ومن المقرر الانتهاء من تطوير أول محول صلب في مايو المقبل، على أن يتم تطوير الآخرين بالتتابع، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الفرن الرابع بداية العام المالي 2018- 2019.

وتشترط كراسة شروط تطوير الشركة، التمويل في صورة قرض تقوم بسداده بفوائد ميسرة وفترة سماح مقبولة، بحسب بيان سابق الشركة.

تطوير النصر للسيارات

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال مناقصة لتطويرها.

وقال أشرف الشرقاوي "إننا في المراحل النهائية بشأن تطوير وتحديث خطوط إنتاج الشركة حيث تم بالفعل ترسية ملف التطوير إلى شركة أسيوية".

وتتفاوض الوزارة، مع الشركة فيما يخص الجانب المالي لعملية التطوير، حتى يتم الوصول إلى شروط مربحة ومرضية للطرفين وحتى لا يتحمل أي طرف أية خسائر.

تطوير القومية للأسمنت

تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لوضح خطة تطوير تساهم في إعادة التوازن لشركة القومية للأسمنت وتقليل الخسائر التي تكبدتها الشركة، من خلال تمويل بقيمة مليار جنيه، لعملية تطويرها.

وتطرح الشركة مناقصة للتطوير في بداية العام المقبل 2018، بعدما تنتهي من الطرح الفني والقانوني لإعداد كراسة الشروط عملية التطوير.

وتتضمن عملية التطوير شراء طاحونة فحم وخط RDF لحرق المخلفات، وطاحونة رأسية للكلنكر لتحويله إلى أسمنت، باستثمارات قيمتها مليار جنيه، الشهر الجاري.

افتتاح فندق هيلتون دهب

قال عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة بصدد الترسية على المقاول العام المنوط به تنفيذ أعمال التطوير لفندق هيلتون دهب بسيناء.

وقال عطية، إنه سيتم افتتاح الفندق، بعد تطويره خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكانت الشركة قررت سبتمبر الماضي، إغلاق فندق سفير ذهب لمدة عام من أجل تطويره، وتوقف الفندق عن استقبال النزلاء كليا بدء من متتصف أكتوبر.