البورصة ترتفع 0.4% بنهاية تعاملات الإثنين

كتب- مصطفى عيد:



أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36% عند مستوى 14843 نقطة.



كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1%.



واتجهت تعاملات العرب للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب والمصريون مبيعات صافية بقيمة 6.7 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالي.



وشهد سعر سهم أورنج مصر للاتصالات ارتفاعا بنسبة 9.96% خلال تعاملات جلسة اليوم بعد أن افتتح الجلسة على سعر جديد بقيمة 19.77 جنيه في أول أيام حق الاكتتاب لقدامى المساهمين على زيادة رأسمال الشركة إلى 16.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه حاليا.



وخسر سهم الشركة في الجلسات الثلاث السابقة نحو 29.9% من قيمته بعد أن وصل إلى 170.05 جنيها بإغلاق جلسة أمس الأحد إثر اختلاف كبير بين القيمة العادلة للسهم والقيمة السوقية التي كان يتداول بها.



وكان مؤشر البورصة الرئيسي ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.8% عند مستوى 14790 نقطة.



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