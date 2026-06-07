تألق مصطفي عبد الرؤوف زيكو جناح المنتخب المصري بعدما نجح في تسجيل هدف في شباك البرازيل خلال المباراة الودية التي أقيمت ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026 وهي البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو الحالي إلي 19 يوليو المقبل.

ورغم أن منتخب مصر كان متأخرًا بهدف أمام البرازيل سجله اللاعب برونو جيمارايش إلا أن زيكو نجح سريعًا في تعديل النتيجة بهدف رائع في شباك الحارس أليسون بيكر إذ وضع الكرة علي أقصي يمين الحارس البرازيلي الذي فشل في التصدي لها أو اللحاق بها.

زيكو يدخل التاريخ مع منتخب مصر أمام البرازيل

بالهدف الذي أحرزه زيكو في شباك البرازيل، أصبح نجم منتخب مصر هو خامس لاعب مصري يسجل في منتخب السيليساو ليكتب اسمه في سجلات التاريخ.

ويعد نبيل نصير أول لاعب مصري يهز شباك البرازيل وكان ذلك عام 1960 حين خسرت مصر 3-1 ، أما ثاني الأهداف المصرية جاءت عن طريق اللاعب محمد شاهين الذي سجل في شباك البرازيل عام 1964 في دورة طوكيو الودية ووقتها انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي عام 2009 خلال كأس القارات لعب منتخب مصر مواجهة تاريخية ضد البرازيل في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ووقتها خسر الفراعنة بأربعة أهداف لثلاثة بصعوبة شديدة وقدمت كتيبة حسن شحاتة وقتها واحدة من أفضل مباريات مصر في كرة القدم عبر التاريخ.

وخلال هذه المواجهة نجح محمد زيدان في تسجيل هدفين في شباك البرازيل ثم أضاف محمد شوقي الهدف الثالث ، ليعود زيكو بعد غياب 17 عامًا ويهز شباك السيليساو بهدف رائع.

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