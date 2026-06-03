كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، موقف الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف قيد الفريق لفترتين.

وتأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب 3 مواسم عن البطولة، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري المصري، إلا أنه بات مطالبا بسداد أو تسوية مديونياته لدى الفيفا، قبل يوم 30 يونيو الحالي، وذلك في 16 قضية وغرامات مالية تتخطى 6 ملايين دولار.

وفي يوم 9 أبريل الماضي، أصدر فيفا عقوبة تأديبية على الزمالك، بإيقاف قيده لفترتين، بسبب المستحقات المتأخرة لصلاح مصدق، لاعب الفريق السابق.

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قال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: " القرار بتاريخ 9 أبريل وعليه استئناف، لكن الاستئناف لا يوقف العقوبة التأديبية الموقعة على الزمالك، يوقف فقط دفع المستحقات المالية لصلاح مصدق وتقدر بحوالي 800 ألف دولار".

وأشار العمايرة إلى أن العقوبة التأديبية الموقعة على الزمالك، لا تتعلق بالرخصة الأفريقية، ولا تمنع حصول الأبيض عليه، بشروط تسوية مديوناته قبل المدة المحدة.

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