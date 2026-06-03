فجّر خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، مفاجأة بشأن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك، مؤكدًا أن أزمة إيقاف القيد لا ترتبط فقط بملف اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، وإنما تأتي نتيجة تراكم عدة قضايا قانونية ضد النادي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح العمايرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العقوبة التأديبية المفروضة على الزمالك جاءت باعتبارها القضية الرابعة المقامة ضد النادي خلال آخر عامين، مشيرًا إلى أن ربط الأزمة بملف صلاح مصدق فقط لا يعكس الصورة الكاملة للموقف القانوني الحالي.

فرص قبول استئناف الزمالك ضعيفة

وأكد خبير اللوائح أن فرص قبول الاستئناف المقدم من الزمالك تبدو ضعيفة، متوقعًا استمرار عقوبة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، ما لم ينجح النادي في تسوية الملفات العالقة وسداد الالتزامات المالية المستحقة.

وأضاف أن أحد أسباب العقوبة يعود إلى أزمة اللاعب حسام أشرف، رغم توصل الزمالك إلى تسوية مع الأكاديمية الكاميرونية صاحبة الشكوى، مشيرًا إلى أن ذلك لم يمنع تطبيق العقوبات التأديبية وفقًا للوائح المنظمة.

وشدد العمايرة على أن موقف الزمالك يزداد تعقيدًا في ظل تعدد القضايا القانونية المرتبطة بالنادي، موضحًا أن استمرار الأزمة سيمنع الفريق من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، فضلًا عن عدم إمكانية تسجيل أي لاعب حر حتى يتم رفع العقوبة.

وطالب إدارة الزمالك بالتحرك السريع لتسوية المستحقات المالية المتعلقة بالقضايا القائمة، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين الأجانب الحاليين، تجنبًا لظهور نزاعات جديدة قد تزيد من حجم العقوبات المفروضة على النادي.

الزمالك يواجه أزمة في 16 قضية

وكشف العمايرة أن الزمالك يواجه ما يقرب من 16 ملفًا قانونيًا مختلفًا، محذرًا من أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفترات طويلة قد يمنح الأطراف المتضررة الحق في تقديم شكاوى جديدة، الأمر الذي قد يترتب عليه فرض غرامات إضافية أو خصم نقاط من رصيد الفريق في بطولة الدوري، وفقًا للوائح المعمول بها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سرعة معالجة هذه الملفات تمثل أولوية قصوى لإدارة الزمالك خلال المرحلة الحالية، للحفاظ على استقرار الفريق وتجنب أي عقوبات أشد في المستقبل.

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