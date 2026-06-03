بدأ نادي الزمالك في اتخاذ خطواته لإعادة ترتيب صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك في إطار خطة الإدارة الفنية لتجهيز قائمة أكثر جاهزية للمنافسات المقبلة.

أول الراحلين عن الزمالك

وكشف مصدر مطلع أن الكيني بارون أوتشينج أصبح أول اللاعبين الأجانب المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما استقر الجهاز الفني على عدم استمراره مع الفريق.

وأوضح المصدر أن القرار جاء بناءً على التقرير الفني الذي أعده معتمد جمال، المدير الفني للفريق، والذي تضمن تقييمًا شاملًا لعناصر القائمة وتحديد اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن حساباته للموسم المقبل.

وبناءً على ذلك، أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، اللاعب بقرار الرحيل، على أن يتم إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يعيد ترتيب صفوفه

ويعمل جهاز الكرة بالزمالك حاليًا على تنفيذ رؤية الجهاز الفني فيما يتعلق بملف الراحلين والصفقات الجديدة، بهدف تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تلبية طموحات النادي في الموسم المقبل.

وكان بارون أوتشينج قد انضم إلى الزمالك خلال الموسم الماضي في صفقة انتقال حر، إلا أنه لم يحصل على فرص مشاركة كافية، واكتفى بالظهور لدقائق محدودة، دون أن ينجح في تقديم الإضافة الفنية المنتظرة، الأمر الذي عجّل بخروجه من حسابات الجهاز الفني.

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