واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا في العاشرة مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره البلجيكي، يوم الإثنين المقبل 15 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل مران منتخب مصر الجماعي

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم بعض الجمل الفنية، قبل أن يختتم المنتخب الوطني تدريباته بقسيمة قوية وفقرة تسديد علي المرمي.

وعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اجتماعا مع اللاعبين، تحدث معهم علي ضرورة التركيز والاستعداد للمونديال وأهمية ضربة البداية أمام بلجيكا.



وحضر مران منتخب مصر الجماعي اليوم، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، حماده الشربيني ومصطفي أبو زهرة أعضاء مجلس الإدارة.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب البلجيكي، يوم الإثنين المقبل 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

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