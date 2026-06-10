كشف زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، عن كواليس اختياره لأحمد الشناوي في مباراة بين المنتخب المصري والبرازيل، موضحاً رأيه في تسمية عصام الحضري بلقب الـ "الأسطورة".

أبرز تصريحات زكي عبدالفتاح عن اختياراته التدريبية

وقال عبدالفتاح خلال حواره لـ مصراوي:" تيم هاورد ده كان من أحسن حراس المرمى في العالم وبيلعب في إيفرتون ومكسر الدنيا، فانا قلت له تيم إحنا مش هنلعب كأس العالم إلا السنة الجاية وفي جنوب أفريقيا، أنا هبدأ بـ براد جوزان كان عنده 19 سنة عشان أدي له الأجواء بتاعت ماتش في جنوب أفريقيا، أجواء نفس كأس العالم اللي هيلعبه السنة الجاية، أنا مش ضامن السنة الجاية أنت هتبقى فين لا قدر الله إصابة لا قدر الله بتاع موقوف ماعرفش".

وأضاف مدرب حراس مرمى الفراعنة السابق:" فـ تيم حتى زعل بس الفرق العقلية بقي ما بين تيم هاورد مثلا وعصام الحضري ما بتتعاملش، تيم هاورد يعني قال لي كده أنا الوحيد اللي هيتغير في الفرقة يعني أنا السبب في الخسارة قولتله لا ما تاخدهاش كده خدها إن أنا كمدرب إن أنا عايز بشوف قدام أنت نمره واحد وهتلعب ولو كسبنا الماتش ده وعدينا ماتش لو الماتش اللي بعديه قبل النهائي أنت اللي هتلعب وأنت نمره واحد بتاعي قال لي هنشوف".



وتابع حديثه قائلاً:"فـ لعب براد جوزان قدام مصر وتألق كان نجم الماتش وكسبنا 3-0 ماتش إسبانيا كان بعديها في قبل النهائي، فتم مكانك اللي أنا عايزه من جوزان حصل، فـ تيم هاورد لعب إسبانيا لعب البرازيل في النهائي خد القفز الذهبي وأحسن حارس مرمى في العالم جايلي يبوس فيا وعمال يعيط وبيقول لي ده بسببك قلت له لا لا أنت اللي تعبت، دي العقلية مافيش بقى بوز وبتاع وإن أنا اعتزل والكلام اللي هو يعني".



وواصل عبدالفتاح :"فأنا فرق كبير بين عقليه بالتعامل مع عقليه، فانا التجربة دي عشتها فانا عايز أجربها على أحمد الشناوي وعايز أشوف شايف الشناوي ممكن ولد 20 سنة هيلعب أول ماتش ليه قدام البرازيل، طبعا تجيب ولد 20 سنة عمره لسه ملعبش الدوري ولا مع المصري لماتشات ضعيفة النهاردة بيلعب بالبرازيل ضد البرازيل وبرازيل بقى داني الفيس كله البرازيل كاملة".



وعن سبب اختيار الشناوي قال:"قلت له هتلعب بس مش عايز أي حد يعرف، أنا كان يهمني إن الحضري يعود له احتياطي والحضري كان عامل مشاكل مع المريخ السوداني كان هربان كالعادة من المريخ السوداني ما هو كل حضري كل ما يروح روح في حته بيهرب فكان هربان من المريخ، فالكابتن سمير زاهر الله يرحمه جه قال لي بقول لك إيه أنت هتعمل لي مشاكل أنت ضميته وعامل لي مشاكل مع المريخ يعني إزاي مابيلعبش وضمه هتعمل لي مشاكل دبلوماسية وأنت عارف السودانيين".



وعن أزمة الحضري في ذلك الوقت أشار:"قلت له أنا محتاجه يا كابتن سمير أنا محتاجه وعايزه، قال لي هيلعب قلت له ده السد العالي ده اللي أنا عايز يهمني إن أنا بفكر على البلد الأول مصلحة، فأنا يهمني إن الشناوي يلعب والحضري موجود خير ما يلعب والحضري مش موجود مانضمش أنا بلعب عشان الحضري مش موجود لا أنا بلعب واللي قاعد لك احتياطي السد العالي هتفرق معاه نفسيا لقدام".



وتابع مدرب الفراعنة الأسبق:"وراهنت عليه وأنا جاي يعني أنا حطيت مستقبلي عليه، أنا جاي بيقولوا لي ما تجيش مش عايزينك يعني اتحاد الكرة بيقولوا لي مش عايزينك وبعديها بأربعة أيام هنلاعب البرازيل يعني الولد لو مهزوز بتاع همشي يعني حطيت مستقبلي عليه وكنت متأمل إن هو بقى العقلية يلا، وقلت له حتى وأنا بسخنه قلت له بص كده على الدكة مين اللي قاعد لك احتياطي سد العالي أنت تلعب عشان إيه أنت أحسن ولعب الماتش وربنا وفقه والكلام ده".



روي موقفاً خلال المباراة:"كان عبد الرحمن مجدي لو تعرف عبد الرحمن مجدي كان موثق الإعلامي بتاعنا فنزل بعد المحاضرة فكابتن سمير قال له عايزين التشكيل وكذا الكابتن سمير زاهر في المقصورة عايز التشكيل شوف فعبد الرحمن طلعلنا أوضة اللبس بعد المحاضرة عايز التشكيلة عشان الصحفيين والكلام ده قلت له طب الجول أحمد شناوي قال لي يا كابتن ما تهزرش بقى عشان خاطر بقولك أحمد قال له النبي يا كابتن مافيش وقت بقولك أحمد الشناوي بصلي كان لسه عبد الرحمن صغير بقى كان لسه ما كبرش قلت له أحمد الشناوي وقدم ماتش كويس".



وأكمل:"بعد الماتش نزل سمير زاهر وكان دمه أخف دم، فبيقول لي يعني أنا مرقص 90 مليون مصري جاي أنت من أمريكا ترقصني، لأني قولتله الحضري هيلعب والكلام ده بس الولد كويس".

ماذا قال زكي عبدالفتاح عن عصام الحضري



وأتم حديثه قائلأً:"طبق الأخلاق دي في الاحتراف الحضري طبقها في جزء تمرين كويس وبيتمرن 10 مرات وممكن ماينمش وييجي من الناحية التانية بقي يهرب الحاجات دى ملهاش دعوة بالاحتراف، فعشان كده بضحك لما يقولوا أسطورة يعني ماشي الأسطورة بقت عادي في مصر، الأسماء بقت أسطورة في مصر".

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