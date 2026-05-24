بات نادي الزمالك أمام فرصة ذهبية لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب ضمان عودته إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر ثلاثة مواسم.

وجاء تأهل الزمالك إلى البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في أفريقيا بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، ليحجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بعدما اقتصرت مشاركاته خلال السنوات الأخيرة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فرص الزمالك للمشاركة في كأس العالم 2029

وتعزز عودة الفريق الأبيض إلى دوري الأبطال من فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029، إذ سيكون التتويج باللقب القاري، طريقه للمشاركة في المونديال.

وفي حال عدم نجاح الزمالك في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، ستظل أمامه فرصة جديدة للمنافسة على اللقب القاري في المواسم التالية، بما يحافظ على آماله في الظهور العالمي ضمن النسخة المرتقبة من البطولة.

الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية في النهائي

وكان الزمالك قد أنهى مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم وصيفًا، بعدما خسر المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بركلات الترجيح، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل في مجموع الأهداف.

