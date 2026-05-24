الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

16:00

الأهلي

فرصة ذهبية للزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية 2029

كتب : محمد خيري

10:38 ص 24/05/2026
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 9_9_9
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 1_1_1
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 11_11_11
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 8_8_8
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 3_3_3
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 5_5_5
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 6_6_6
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 7_7_7
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 4_4_4
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 2_2_2

بات نادي الزمالك أمام فرصة ذهبية لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب ضمان عودته إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر ثلاثة مواسم.

وجاء تأهل الزمالك إلى البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في أفريقيا بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، ليحجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بعدما اقتصرت مشاركاته خلال السنوات الأخيرة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فرص الزمالك للمشاركة في كأس العالم 2029

وتعزز عودة الفريق الأبيض إلى دوري الأبطال من فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029، إذ سيكون التتويج باللقب القاري، طريقه للمشاركة في المونديال.

وفي حال عدم نجاح الزمالك في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، ستظل أمامه فرصة جديدة للمنافسة على اللقب القاري في المواسم التالية، بما يحافظ على آماله في الظهور العالمي ضمن النسخة المرتقبة من البطولة.

الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية في النهائي

وكان الزمالك قد أنهى مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم وصيفًا، بعدما خسر المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بركلات الترجيح، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل في مجموع الأهداف.

استمراره خطأ لهذه الأسباب.. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن تتويج الزمالك بالدوري المصري

أحمد مجاهد يكشف حقيقة تدخله في قرارات مجلس اتحاد الكرة الحالي

