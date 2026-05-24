من الهجوم إلى الهتاف.. كيف تصالحت جماهير الزمالك مع نجومها؟

يرى علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأفضل لمعتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم الاستقرار الذي يمر به الفارس الأبيض.

وقاد جمال نادي الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسم المنقضي، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدف دون مقابل.

تعليق علاء إبراهيم على تتويج الزمالك بالدوري

وقال علاء في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادي الزمالك في الوقت الحالي يجد صعوبات في الفوز بالألقاب، لا يستطيع حسم أي لقب إلا في حال تراجع مستوى النادي الأهلي".

وأضاف: "معتمد جمال نجح مع نادي الزمالك بنسبة تصل لـ 90%، حيث نجح في حصد لقب الدوري والوصول لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، جمال قدم نتائج مميزة للغاية مع الأبيض".

وتابع: "أفضل رحيل معتمد جمال عن الزمالك في الموسم المقبل، لأن بقائه مع الفريق لن يكون في صالحه ولا صالح نادي الزمالك، لأنه بحاجة للحصول على خبرات أكبر في الفترة المقبلة وظروف أفضل".

واختتم إبراهيم تصريحاته: "استمرار معتمد جمال مع الأبيض في الفترة المقبلة، سيكون خطأ كبير للطرفين، الزمالك يحتاج نوعية معينة من المدربين".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد فقد فرصة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تعرض للهزيمة في المباراة النهائية على يد اتحاد العاصمة الجزائري.

