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إشادة المدرب.. وكيل الجزيري يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:18 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف حازم فتوح وكيل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، حقيقة رغبة إدارة النادي في بيع اللاعب، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حازم فتوح في تصريحات عبر قناة أون تي في: "لم يحدث تواصل من الزمالك أو جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، لرحيل الجزيري، اللاعب يحظى بدعم المدير الفني الذي أشاد به في المران، وكذلك المدير الرياضي".

واختتم فتوح: "ولم يتحدث أحد معي لا من قريب ولا بعيد لرحيل اللاعب، وما يحدث على أرض الواقع عكس ما يقال، وأرى أن وجود مهاجمين في الزمالك إيجابي، والمنافسة بينهم تزيد الدافع واللاعب سيبذل أكثر ما لديه".

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حازم فتوح سيف الدين الجزيري الزمالك
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