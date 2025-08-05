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وصول البطاقة الدولية لـ عدي الدباغ صفقة الزمالك الجديدة

12:39 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

عدي الدباغ

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كتب- محمد خيري:

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم، البطاقة الدولية الخاصة للفلسطيني عدي الدباغ، لاعب فريق الزمالك الجديد.

وتعاقد نادي الزمالك مع عدي الدباغ لمدة 4 سنوات، قادما من نادي شارلروا البلجيكي، لتدعيم هجوم الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن عدي الدباغ، سوف يتواجد في مران الزمالك اليوم لأول مرة، بعد الانتهاء من إجراءات انضمامه.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا، سوف يضع برنامج تدريبي خاص للاعب الفلسطيني من أجل تجهيزه للمشاركة مع الأبيض في المباريات المقبلة، وبدايتها سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للدوري المصري.

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