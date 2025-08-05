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بعد انضمامه للزمالك.. 3 معلومات عن عمر ابن عبدالله السعيد

10:35 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
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    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
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انضم عمر عبدالله السعيد بصورة رسمية لقطاع ناشئين الزمالك إذ سيتم قيده مع فريق مواليد 2007 استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

وسبق وخطف عمر الأضواء حين ظهر رفقة والده داخل غرف ملابس الزمالك خلال احتفاله بالتتويج بلقب الكأس.

وتفاجأ محبي عبدالله السعيد بابنه كونه كان بعيدًا للاضواء لذا حين ظهور وهو شابًا الأمر جديدًا بالنسبة لهم.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية 3 معلومات عن عمر عبدالله السعيد:

من هو عمر عبدالله السعيد ؟

1) وُلد عمر عبدالله السعيد في عام 2008 ولكنه يُشارك مع فريق 2007.
2) سبق وارتدى عمر عبدالله السعيد قميص بيراميدز قبل أن يرتدي الموسم الماضي قميص وادي دجلة بفريق 2007 كذلك.
3) ينشط صاحب الـ 17 عاماً في مركز خط الوسط

يذكر أن عبدالله السعيد قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين بعدما انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2024/25.


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