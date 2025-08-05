قرار من اتحاد الكرة ضد المصري البورسعيدي (مستند)

كتب - مراسل مصراوي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للجهاز الفني المعاون للراحل إيهاب جلال.

وكانت لجنة شئون اللاعبين المصرية، أصدرت قرارا في وقت سابق، بإلزام النادي المصري البورسعيدي، بدفع مستحقات الثلاثي، حمد إبراهيم، أحمد حسام ومصطفى كمال، أعضاء الجهاز الفني المساعد مع الراحل إيهاب جلال في المصري البورسعيدي.

وعقب صدور القرار، توجه النادي المصري البورسعيدي بالطعن في لجنة التظلمات على قرار لجنة شئون اللاعبين بضرورة دفع المستحقات المالية المتأخرة للثلاثي، والتي تقدر بمبلغ 900 ألف جنيه، لكن تم تأييد القرار من قبل لجنة التظلمات.

وبموجب قرار لجنة شئون اللاعبين، يحق لحمد إبراهيم المدرب العام السابق للمصري البورسعيدي الحصول على مبلغ 450 ألف جنيه، فيما يحصل أحمد حسام الدين على مبلغ 210 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 240 ألف جنيه 240 ألف جنيه مصري.

والجدير بالذكر أن النادي المصري البورسعيدي، سيفتتح مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة فريق الاتحاد السكندري.

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