مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

2 2
00:00

ايفرتون

مباريات ودية -أندية

اشبيلية

1 1
22:00

القادسية

مباريات ودية -أندية

ليفربول

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

وزير الرياضة وأمير مرتضى وميدو على رأس نجوم الرياضة في احتفالية بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

10:54 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (4)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (5)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (6)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (7)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (9)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (10)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (8)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (12)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (13)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (14)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (15)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (16)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (17)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (19)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (11)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (20)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (18)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصوير ـ محمد القرش:

شهدت احتفالية نادي بيراميدز بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا حضور لفيف من نجوم الوسط الرياضي خلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين بأحد الفنادق.

وجاء على رأس الحضور من الوسط الرياضي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، نجوم الزمالك السابقين: أحمد حسام "ميدو"، حلمي طولان، أمير مرتضى منصور، خالد الغندور بجانب حضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتواجد كذلك نجوم فريق بيراميدز شريف إكرامي، أسامة جلال، محمد رضا "بوبو"، أحمد توفيق، رمضان صبحي وغيرهم بجانب الجهاز الفني وعلى رأسه المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش ومساعده محمد ناجي "جدو" والمدير الرياضي للنادي هاني سعيد.

وتوّج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

اقرأ أيضًا:
"حرص على الصلاة قبل الحفل".. وزير الرياضة يحضر احتفالية بيراميدز بالتتويج بالدوري (صور)

الأهلي يوجه طلبًا لاتحاد الكرة قبل انطلاق الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

احتفالية بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا بيراميدز ميدو أمير مرتضى أشرف صبحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"