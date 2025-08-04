تصوير ـ محمد القرش:

شهدت احتفالية نادي بيراميدز بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا حضور لفيف من نجوم الوسط الرياضي خلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين بأحد الفنادق.

وجاء على رأس الحضور من الوسط الرياضي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، نجوم الزمالك السابقين: أحمد حسام "ميدو"، حلمي طولان، أمير مرتضى منصور، خالد الغندور بجانب حضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتواجد كذلك نجوم فريق بيراميدز شريف إكرامي، أسامة جلال، محمد رضا "بوبو"، أحمد توفيق، رمضان صبحي وغيرهم بجانب الجهاز الفني وعلى رأسه المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش ومساعده محمد ناجي "جدو" والمدير الرياضي للنادي هاني سعيد.

وتوّج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

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