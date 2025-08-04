مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اشبيلية

- -
22:00

القادسية

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

2 2
00:00

ايفرتون

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
19:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

هل يكون آدم وناس؟.. الغندور يثير الجدل بشأن صفقة الزمالك المنتظرة

03:35 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
آثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل، بشكل تعاقد نادي الزمالك مع الجزائري أدم وناس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل يكون آدم وناس الجزائري هي صفقة الزمالك المنتظرة".

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور صفقة الزمالك نادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)