هل يكون آدم وناس؟.. الغندور يثير الجدل بشأن صفقة الزمالك المنتظرة

كتب- محمد خيري:

آثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل، بشكل تعاقد نادي الزمالك مع الجزائري أدم وناس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل يكون آدم وناس الجزائري هي صفقة الزمالك المنتظرة".

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.