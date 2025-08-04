مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر أغسطس بعد التعديل

كتب - محمد القرش:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري خلال شهر أغسطس الجاري.

وسيتم تعديل توقيت مباريات دوري نايل خلال شهر أغسطس لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً بدلاً من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً.

وجاء ذلك القرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وحرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية.

مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر أغسطس

- سيراميكا كليوباترا - الجمعة 8 أغسطس - 9 مساء

- المقاولون العرب - السبت 16 أغسطس - 9 مساء

- مودرن سبورت - الخميس 21 أغسطس - 9 مساء

- فاركو - الثلاثاء 26 أغسطس - 9 مساء