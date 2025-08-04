بعد قرار فيريرا.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لبداية الدوري

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مستهل مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

ومنح البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب خوض مباراة ودية أمام فريق بروكسي، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتطلع فيريرا لتجهيز اللاعبين خلال هذه الفترة، قبل ضربة بداية الدوري، في ظل تدعيمات الصفوف بعدد كبير من الصفقات، ومازال النادي يسعى لحسم عددا من الصفقات الأخرى قبل غلق باب القيد.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.