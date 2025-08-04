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حدث استثنائي لياسر إبراهيم.. 20 صورة ترصد أبرز أحداث مباراة الأهلي الودية ومنتخب مصر للشباب

03:52 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (13)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (14)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (15)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (16)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (17)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (18)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (12)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (20)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (1)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (19)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (2)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (4)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (5)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (6)
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    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (3)
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب منتخب مصر للشباب بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس، على ستاد "السلام".

وسجل هدف فوز المارد الأحمر في اللقاء المهاجم السلوفيني نيجيك جراديشار، في الشوط الأول من عمر المباراة.

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام منتخب مصر للشباب، مشاركة لاعب وسط الفريق أحمد نبيل كوكا، على الرغم من الأخبار التي تشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق، في الفترة المقبلة إلى فريق قاسم باشا التركي.

وكان المارد الأحمر، خاض مباراتين وديتين أمس الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري، أمام كلا من منتخب الشباب وبتروجيت، حيث حرص ريبيرو المدير الفني للفريق على تجربة أكبر عدد من اللاعبين في المباراتين، استعدادا للموسم المقبل.

كما أن مباراة الأهلي أمام منتخب الشباب، شهدت حدثا مميزا لياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، حيث ارتدى إبراهيم شارة قيادة الفريق لأول مرة منذ الانضمام إليه، في يوليو من عام 2017.

ويستهل الأهلي مبارياته في بطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق مودرن سبورت.

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