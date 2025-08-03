كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط محمود صابر لمدة 3 سنوات بجانب الموسم الحالي له مع الفريق لينتهي تعاقده في يونيو 2029.

وأوضح نادي بيراميدز عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن اللاعب كان ينتهي تعاقده الموسم الجاري 2024/25 ولكن إدارة التعاقدات بقيادة عمرو بسيوني، نجحت في الحصول على توقيع اللاعب وتمديد العقد 3 سنوات إضافية.

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع بيراميدز واللاعب لضمه ولكن لم تتم في النهاية، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالزمالك لمصراوي.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً بقميص بيراميدز بـ 59 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11.

اقرأ أيضًا:

"مفاجأة سارة للجماهير".. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول انفصال الأهلي وكولر

"الزمالك مستحيل يكسب الدوري".. أحمد بلال يثير الجدل مجددا



