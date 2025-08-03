"رفض طلب الزمالك فرحل".. إيجاريا يقترب من الدوري الإسباني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب اللاعب الإنجليزي إيجاريا من الانضمام لصفوف نادي ريال أوفييدو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً خضع خلال الفترة الماضية لفترة اختبار مع ريال أوفييدو الذي سيُشارك الموسم المقبل في الليجا بعد صعوده.

وذكرت صحيفة "elcomercio" عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن المدير الفني لريال أوفييدو فيليكو باونوفيتش مقتنع بالجناح الإنجليزي الذي سبق ودربه بصفوف ريدينج الإنجليزي.

إيجاريا كانت آخر تجاربه بقميص ريدينج في بلاده بنهاية موسم 2023/24 إذ أصبح اللاعب الذي تدرج بصفوف المنتخبات السنية لإنجلترا حتى منتخب تحت 21 عاماً بلا نادِ.

وخضع إيجاريا خلال الفترة الماضية للفحوصات الطبية اللازمة بالنسبة لفترة غيابه الطويلة عن الملاعب كما أقنع الإدارة الرياضية بالنادي الإسباني بمستواه لذا حال عدم حدوث أي جديد خلال الأيام المقبلة سيتم إعلان الصفقة.

إيجاريا انتقل في موسم 14/15 من قطاع الناشئين بنادي أرسنال إلى ليفربول ثم تم تصعيده للفريق الأول في موسم 16/17 ورحل بعد موسم لصفوف فريق سندرلاند على سبيل الإعارة ثم رينجرز الاسكتلندي معاراً ثم إلى ريدينج معاراً قبل أن يضمه بصورة رسمية خلال الانتقالات الصيفية لموسم 20/21.

وطلب المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه جوميز ضمه وحضر اللاعب إلى القاهرة وخاض مباراة مع الزمالك ولكنه رفض خوض فترة تجربة مع الفريق كما كانت ترغب الإدارة ورحل.

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