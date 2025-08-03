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مفاجأة.. موقع عالمي يشير لاقتراب انتقال محترف الأهلي السابق للزمالك

10:52 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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    بيرسي تاو لاعب الأهلي
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    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو وواسام أبو علي
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    بيرسي تاو وأكرم توفيق
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو 3
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كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن الميركاتو الصيفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يكتفِ حتى الآن، وذلك بعد ضم 8 صفقات جديدة رسميًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفجر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، مفاجأة مدوية بارتفاع نسبة انتقال لاعب الأهلي السابق، الجنوب افريقي بيرسي تاو لصفوف نادي الزمالك.

وأشار الموقع إلى أن، بيرسي تاو اقترب من الانضمام للزمالك بنسبة تصل إلي 53%، وذلك في صفقة انتقال حر.

وخاض بيرسي تاو رحلة احتراف قصيرة في الدوري القطري بعد رحيله عن الأهلي، ولكن لم يستمر مع الفريق الذي وجه له الشكر الموسم المنقضي.

ويبحث الزمالك في الوقت الحالي، عن تدعيم صفوفه بجناح أيمن، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد لتعويض رحيل لاعبه أحمد السيد زيزو.

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بيرسي تاو تاو الأهلي الزمالك
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