مفاجأة.. موقع عالمي يشير لاقتراب انتقال محترف الأهلي السابق للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن الميركاتو الصيفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يكتفِ حتى الآن، وذلك بعد ضم 8 صفقات جديدة رسميًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفجر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، مفاجأة مدوية بارتفاع نسبة انتقال لاعب الأهلي السابق، الجنوب افريقي بيرسي تاو لصفوف نادي الزمالك.

وأشار الموقع إلى أن، بيرسي تاو اقترب من الانضمام للزمالك بنسبة تصل إلي 53%، وذلك في صفقة انتقال حر.

وخاض بيرسي تاو رحلة احتراف قصيرة في الدوري القطري بعد رحيله عن الأهلي، ولكن لم يستمر مع الفريق الذي وجه له الشكر الموسم المنقضي.

ويبحث الزمالك في الوقت الحالي، عن تدعيم صفوفه بجناح أيمن، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد لتعويض رحيل لاعبه أحمد السيد زيزو.