

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تتويج نجوم الأهلي والزمالك بجوائز الأفضل في الموسم

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"بن قلبي".. 8 صور لمحمود بنتايج "ببدلة" التتويج والجمهور يعلق

نشر محمود بنتايج، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور له بالبدلة، استعدادا للحفل، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا



مهاجم الزمالك يثير الجدل بعد انتهاء حفل دير جيست

أثار ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل بنشر رسالة غامضة، بعد انتهاء حفل دير جيست السنوي، للاطلاع على السبب.. اضغط هنا





علي معلول يسجل هدفه الأول مع الصفاقسي في أولى مبارياته

سجل علي معلول هدفه الأول مع نادي الصفاقسي التونسي، في شباك نادي المستقبل الرياضي، وذلك من ركلة جزاء، في أول مباراة له بعد عودته إلى صفوف الفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





4 زيجات وأربعة أبناء.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة مصطفى يونس نجم الأهلي السابق

أثار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مصطفى يونس، حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد هجومه ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته خلال الفترة الماضية، للاطلاع على جوانب أخرى من حياته.. اضغط هنا





بينهم ثنائي سابق في الأهلي.. 3نجوم كرة قدم تحولوا إلى مشاهير تيك توك

أثار تطبيق تيك توك ضجة كبيرة في الشارع المصري خلال الساعات والأيام الماضية، خاصة بعد قيام رجال الشرطة بالقبض على عدد من مشاهير تيك توك، وصل عددهم إلى 7 أشخاص، بسبب نشرهم محتوى يخالف قيم ومبادئ المجتمع، للاطلاع على لاعبي الكرة الذين تحولوا لهذه المنصة.. اضغط هنا





9 صور ترصد تكريم إمام عاشور رفقة كتاليا في حفل دير جيست

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من تكريم إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حفل دير جيست السناوي، لتوزيع جوائز الأفضل عن الموسم الماضي، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





"مبروك يا بيبي".. زوجة حسام عبدالمجيد توجه له رسالة رومانسية بعد حصده جائزة أفضل مدافع

وجهت ملك زوجة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة رومانسية بعد حصده جائزة أفضل مدافع عن الموسم الماضي في حفل جوائز دير جيست السناوي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



