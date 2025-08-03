كتب - يوسف محمد:

تلقى الشارع الرياضي المصري أمس السبت الموافق 2 أغسطس الجاري، صدمة كبيرة بعد إعلان خبر وفاة محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة.

وكان بونجا رحل عن عالمنا بعمر 36 عاما، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث عانى الراحل في الأيام الأخيرة من التهاب حاد في الكبد.

وعانى حارس وادي دجلة الراحل، خلال الفترة الماضية من الالتهاب الحاد في الكبد، حيث كان بحاجة إلى عملية زراعة كبد وكان من المفترض أن يجريها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبرز المعلومات عن الراحل محمد أبو النجا "بونجا"

ورحل أبو النجا عن عالمنا بعمر 36 عاما، فهو من مواليد 6 أكتوبر من عام 1988.

وبدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة فريق كهرباء الإسماعيلية، الذي انتقل منه في يناير من عام 2013 إلى فريق المريخ البورسعيدي.

وبعد عام واحد فقط في صفوف الفريق البورسعيدي، انتقل بونجا إلى فريق بتروجيت في أبريل من عام 2016 والتي تعد القلة الأكبر في مشواره بكرة القدم، لتعويض رحيل محمد الشناوي إلى الأهلي في ذلك الوقت.

واستمر بونجا في صفوف فريق بتروجيت لمدة 8 سنوات، إذا رحل عن الفريق البترولي في أغسطس من عام 2024 متجها إلى وادي دجلة.

وشارك بونجا رفقة فريق بتروجيت في 46 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، تلقت شباكه خلالهم 53 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.

ونجح بونجا بعد انتقاله إلى وادي دجلة، الذي كان ينشط الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية المصري، في الظهور بمستوى مميز مع الفريق، مما ساعده على ضمان الصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2025-2026.

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