6 جوائز.. بيراميدز يسيطر على حفل "دير جيست" للأفضل في مصر

سيطر نادي بيراميدز على جوائز "دير جيست" للأفضل في مصر بموسم 2024/25.

وحصل هاني سعيد على جائزة أفضل مدير رياضي، كما حصد كرونسلاف يورتشيتش جائزة أفضل مدير فني.

كما حصل المغربي محمد الشيبي على جائزة أفضل ظهير أيمن، ومهند لاشين أفضل لاعب خط وسط.

بينما جاء مصطفى فتحي كأفضل جناح، وحصد ⁠فيستون ماييلي جائزة أفضل مهاجم بالدوري المصري 2025.

يُذكر أن نادي بيراميدز حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024/25، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

اقرأ أيضًا:

سبب وفاة بونجا حارس وادي دجلة

طنطا يكشف "لمصراوي" حقيقة أحقية النادي في نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد