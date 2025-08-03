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6 جوائز.. بيراميدز يسيطر على حفل "دير جيست" للأفضل في مصر

12:05 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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  • عرض 12 صورة
    هاني سعيد
  • عرض 12 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز (1)
  • عرض 12 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش
  • عرض 12 صورة
    محمد الشيبي (1)
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات ومحمد الشيبي
  • عرض 12 صورة
    مهند لاشين
  • عرض 12 صورة
    مهند لاشين (1)
  • عرض 12 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 12 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 12 صورة
    فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
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سيطر نادي بيراميدز على جوائز "دير جيست" للأفضل في مصر بموسم 2024/25.

وحصل هاني سعيد على جائزة أفضل مدير رياضي، كما حصد كرونسلاف يورتشيتش جائزة أفضل مدير فني.

كما حصل المغربي محمد الشيبي على جائزة أفضل ظهير أيمن، ومهند لاشين أفضل لاعب خط وسط.

بينما جاء مصطفى فتحي كأفضل جناح، وحصد ⁠فيستون ماييلي جائزة أفضل مهاجم بالدوري المصري 2025.

يُذكر أن نادي بيراميدز حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024/25، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

6 جوائز لبيراميدز في حفل دير جيست

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بيراميدز جوائز دير جيست كرونسلاف يورتشيتش هاني سعدي محمد الشيبي مهند لاشيد مصطفى فتحي
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