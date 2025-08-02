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موعد ومكان جنازة وعزاء حارس دجلة "بونجا"

11:20 م السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 10 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
  • عرض 10 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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كتب - نهى خورشيد

كشف أيمن كوارشي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، موعد ومكان جنازة وعزاء حارس الغزلان محمد أبو النجا "بونجا"، الذي توفي إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب كوارشي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد المطافي بالإسماعيلية".

وفيما يتعلق بعزاء بونجا قال:"بعد صلاة المغرب اسفل عمارة اسكندر حليم

بجوار استاد الإسماعيلية( الملاعب المفتوحة)".

وأتم حديثه قائلاً:"ربنا يرحمك ويغفرلك يا أطيب خلق الله".

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أيمن كوارشي نادي وادي دجلة وفاة حارس وادي دجلة حارس وادي دجلة محمد أبو النجا
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