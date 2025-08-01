"سيكون في حفل كبير".. الصفاقسي يكشف موعد إعلان صفقة ضم علي معلول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سامي بوصرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي، إنهم اتفقوا بصورة رسمية مع الظهير الأيسر على معلول لضمه بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وأشار بوصرصار، خلال تصريحات ببرنامج "سوبر ليج" على قناة أون سبورت 2 مساء اليوم الجمعة، إلى أن الإعلان الرسمي عن صفقة ضم معلول سيكون مساء يوم الإثنين المقبل عبر حفل كبير سيتم خلاله تقديم قميص الفريق الجديد.

وأوضح السكرتير العام لنادي الصفاقسي أنهم وقعوا مع اللاعب لمدة 3 سنوات حتى يشارك معهم في مباراة المئوية، مضيفًا:"يشرفنا أن يكون الأهلي طرف المباراة الآخر ولكن هذا الحديث سابق لأوانه".

وتابع:"معلول له شعبية كبيرة في مصر وحين انضم للأهلي كان نجم فريق الصفاقسي والمنتخب وهدافًا للدوري وعودته مرة أخرى لصفوف الفريق أسعدت الجماهير".

وأتم مسؤول الصفافسي تصريحاته بالتنويه إلى إنهم أنهوا بشكل رسمي أزمة إيقاف القيد مساء يوم أمس الخميس ومن ثمّ يحق لهم تسجيل اللاعبين الجدد.

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