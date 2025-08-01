كتب ـ رامي بيشاي:

أعلن المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره بروكسي التي ستجمعهما على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويشهد التشكيل تواجد 5 صفقات صيفية وهي: محمد إسماعيل، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد شريف وعمرو ناصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:محمد عواد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، محمد شحاتة، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد شريف وعمرو ناصر.

يذكر أن فريق الزمالك قد خاض 3 وديات في المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية، فاز على رع بهدف نظيف، وانتصر على الشمس 5-4، وخسر أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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