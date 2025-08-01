كتب: محمد عبد السلام - محمد عبد الهادي:

أكد الدكتور عطية السيد المدير الفني لنادي الترسانة، أن مشروع الجهاز الفني يهدف إلى الصعود للدوري الممتاز خلال عامين، ولكنه سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق حلم صعود "الشواكيش" من الموسم الأول، وسوف يقاتل لآخر نفس لأجل الصعود.

وقال عطية في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "إنه يرى أن المنافسة في الدوري الدرجة الثانية هذا الموسم ستكون أصعب من أي موسم سابق، وذلك لأن الفرق التي كانت مرشحة للهبوط في الدوري الممتاز لم تهبط، وذلك أعطى دفعة قوية لجميع فرق دوري الدرجة الثانية، كما أن طموح الأندية ازداد للصعود إلى الممتاز.

وتابع:"جميع الفرق في الدرجة الثانية تنفق ماليا كثيرا، ونحن نعمل وفق ميزانية محددة من مجلس إدارة النادي، ونجحنا في تقليل المصروفات، وجلبنا لاعبين صغار بميزانية محدودة، كما خفضنا سقف الرواتب، واللاعبين الجدد جاءوا بدوافع قوية لإثبات أنفسهم وتحقيق حلم "الشواكيش" للصعود إلى الدوري الممتاز لأنهم جائعون لتحقيق النجاح، ولم يأتوا من أجل المكاسب المالية فقط".

وأضاف: تعاقدنا مع 15 صفقة جديدة، وهناك 12 صفقة مستمرة من الموسم الماضي، بالإضافة إلى 5 لاعبين من قطاع الناشئين، ليصبح إجمالي عدد اللاعبين في الفريق 32 لاعبا، وهذه هي القوائم المتوفرة لدينا حتى الآن.

واختتم: من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين، نحتاج إلى وقت كافي، لذلك أحب أن أوجه رسالة لجماهير الترسانة العظيم نحن نبني فريقا جديدا، ونحتاج إلى صبر ودعم، فالوقت في صالحنا، و بالصفقات الحالية يمكننا تقديم أداء جيد لعدة سنوات، فأتمنى خلال الفترة القادمة أن نكون على قدر طموحات جماهيرنا.