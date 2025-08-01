كتب- محمد عبدالهادي - محمد عبدالسلام:

أكد الدكتور عطية السيد، المدير الفني لنادي الترسانة، أن "الشواكيش" يُعد القطب الثالث في الكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك، مشيراً إلى تاريخ النادي العريق الحافل بالبطولات.

وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نادي الترسانة يمتلك 6 بطولات كأس مصر، وبطولة دوري ممتاز، و2 كأس السلطان، وبطولة منطقة القاهرة، ولا يوجد نادٍ في مصر يملك هذا الكم من البطولات بعد الأهلي والزمالك".

وتابع: "نحن حالياً في مرحلة بناء فريق جديد بمتوسط أعمار لا يتجاوز 22 عاماً، وهدفنا المنافسة بقوة على المركز الأول أو ضمن الثلاثة الأوائل من أجل الصعود للدوري الممتاز، الأمور تحتاج إلى وقت وصبر، ونعمل على الاستفادة من دروس المواسم الماضية لتحقيق الاستقرار".

وأضاف المدير الفني أن الفريق يضم 20 لاعباً جديداً، ما يستلزم فترة كافية للانسجام، مشيراً إلى أهمية خوض عدد كبير من المباريات الودية استعداداً لانطلاق الموسم.

وأوضح: "لعبنا حتى الآن حوالي 5 مباريات ودية، ونستهدف الوصول إلى 10 مباريات، من أجل تحقيق أعلى مستوى من الجاهزية قبل بدء الدوري، حيث نواجه نادي السكة الحديد في الجولة الأولى".

ووجّه عطية السيد رسالة خاصة إلى جماهير نادي الترسانة، دعاهم فيها إلى دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الصبر في ظل عملية إعادة البناء التي يشهدها الفريق.

وقال: "نحن نبني فريقًا جديدًا يعتمد على العناصر الشابة، ونحتاج إلى صبر الجماهير ودعمها. الوقت في صالحنا، وبالصفقات الحالية يمكننا تقديم أداء قوي ومستقر لعدة سنوات قادمة".

وأضاف: "قمنا بتصفية قائمة الموسم الماضي التي كان متوسط أعمارها 29 عامًا، وهو معدل مرتفع ولا يتناسب مع متطلبات دوري الدرجة الثانية، الذي يحتاج إلى مجهود بدني كبير