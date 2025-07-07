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دولي في الدوري البرتغالي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة شيكو بانزا

03:58 م الإثنين 07 يوليو 2025

الأنجولي شيكو بانزا

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كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك، من حسم التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك مفاوضات متقدمة مع اللاعب صاحب 26 عاما، بعد عرضه على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق وأبدى إعجابه بمستواه.

وأضاف المصدر، أن الصفقة سيتم حسمها خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل احتياج الفريق لجناح أيسر سريع ومهاري وهو ما يتوفر في اللاعب البرتغالي.

وفي المقابل أفادت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن الأنجولي تشيكو بانزا، جذب اهتمام مسؤولي نادي الزمالك، اقترب من ارتداء التيشرت الأبيض.

وانضم بانزا إلى نادي إستريلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي بورتيمونينسي في دوري الدرجة الثانية بالبرتغال، وشارك بانزا صاحب الـ26 عامًا في 15 مباراة رفقة إستريلا خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفين ولم يصنع.

ويعد شيكو بانزا دولي في منتخب أنجولا، وشارك في العديد من المباريات وقدم أدا جيد.

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