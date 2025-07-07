أمير مرتضى منصور يكشف موقفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك

كشف أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، موقفه من الترشح مستقبلًا لشغل رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضي خلال ظهوره في "بودكاست جول"، مع عبدالرحمن مجدي: "أنوي الترشح لرئاسة نادي الزمالك، ولما لا أترشح، بالتأكيد سأكون أفضل من أشخاص أخري".

وواصل أمير: "لدي خبرات لسنوات كثيرة في العمل داخل نادي الزمالك، وبالتالي أنوي الترشح على مقعد رئيس نادي الزمالك، ولكن حين أشعر أن الجمهور يحتاجني لهذا المنصب".

وأكمل: "في آخر فترة للمستشار مرتضى منصور طلبت منه الاكتفاء بهذه المدة ومنح الفرصة لوجوه أخرى لقيادة النادي، وتفاجئت أن المجلس الجديد يلقي بالتهم علينا".

واختتم: " كنت أتمنى أن يبني المجلس الجديد على ما تركناه، وأنا تعاقدت مع عدد من النجوم لم يكن يعرفها الجمهور مثل زيزو وأشرف بن شرقي".