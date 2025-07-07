كتب- محمد خيري:

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يتحملون مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد، مشددًا على أن طموحات الزمالك يجب ألا تتوقف عند حدود الدوري أو بطولة الكونفدرالية.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الدوري والكونفدرالية ليسا نهاية الطموح لنادٍ بحجم الزمالك ، عنصر التوفيق مهم في كرة القدم، لكنه لا يأتي إلا لمن يُريد النجاح بصدق".

وأضاف:"اللاعبون أمامهم فرصة حقيقية لإثبات أنفسهم أمام المدير الفني الجديد، وكل لاعب مطالب بأن يبدأ من الصفر ليحجز مكانه ويقنع الجهاز الفني بإمكانياته".

وعن الانتقادات الأخيرة من بعض رموز النادي، قال يونس: "لكل لاعب سابق وجهة نظره، لكن يبقى حب الزمالك هو الأبقى، وعلى الجميع أن يضع مصلحة الكيان فوق أي خلاف".

وأكد يونس على أهمية الاستثمار في الكوادر التدريبية داخل النادي قائلاً: "إعداد كوادر تدريبية زملكاوية مهمة يجب أن تتصدر أولويات إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وعلينا تأهيل أبنائنا للمستقبل".

وأشاد بالعقلية الاحترافية للمدير الرياضي جون إدوارد، حيث قال:"جون من النماذج المبشرة داخل نادي الزمالك، يمتلك فكر احترافي واضح، ويجب أن يشعر بالدعم من جميع أبناء الزمالك".

وكشف أيمن يونس عن حلمه بإنشاء شركة لكرة القدم داخل النادي قائلاً: "أتمنى أن يتم تأسيس شركة لكرة القدم تواكب التطور الحاصل في الأندية الكبرى، وتمنح الزمالك إطارًا احترافيًا شاملًا".

وتحدث عن أهمية الحفاظ على الخصوصية داخل الفريق، قائلاً: "أسرار أوضة اللبس لا تُناقش في الإعلام، ومدير الكرة يجب أن يمتلك عقلية متزنة وقادرة على إدارة الأزمات بهدوء".

كما طالب بتجهيز النجم المعتزل محمد عبد الشافي ليكون كادرًا إداريًا في المرحلة المقبلة، نظرًا لما يمتلكه من هدوء وخبرة كبيرة.

وأكد يونس أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا داخليًا، مشيرًا إلى أنه ينتظر من جون إدوارد التدعيمات المناسبة على أعلى مستوى، وعلى رأسها التعاقد مع رأس حربة مكتمل المواصفات الفنية، بالإضافة إلى تدعيمات في مراكز وسط الملعب والدفاع.

وقال: "الزمالك بحاجة إلى ما بين 5 إلى 6 لاعبين مميزين للمنافسة على كل البطولات، الموسم القادم هو أحد أهم مواسم تاريخ النادي".

وطالب يونس بإبعاد الخلافات والتركيز على مصلحة الكيان، مؤكدًا أن: "الهدوء والتكاتف هو مفتاح نجاح الزمالك في الموسم الجديد، وجماهير النادي لن تتقبل أي إخفاقات، وعلاقتهم برموز النادي يجب أن تظل محفوظة وقائمة على الاحترام".