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"كان نفسي يهبط لهذا السبب ".. تصريح مثير للجدل من نجم الإسماعيلي السابق

02:14 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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    أحمد سمير فرج
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    أحمد سمير فرج
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    أحمد سمير فرج
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كتب- نهى خورشيد:

أبدى أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي الأسبق، استياءه من قرار إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وقال سمير في تصريحات تلفزيونية:"أنا إسماعيلاوي ومن قلبي فرحان إن الفريق ما هبطش، لكن بصراحة أنا ضد إلغاء الهبوط تمامًا القرار ده بيسحبنا لورا ومفيش أي تقدم بالشكل ده".

وأضاف: "كنت أتمنى إن الإسماعيلي يهبط لو كان ده معناه الحفاظ على عدالة المسابقة، قرار الإلغاء ماكانش مجاملة للإسماعيلي إطلاقًا، اللي اتجامل هو نادي تاني.. مودرن سبورت".

وواصل : "سعيد بوجود الإسماعيلي في الدوري، بس لازم نكون واقعيين، المجاملة كانت كبيرة جدًا وده بيدمر مبادئ التنافس".

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الإسماعيلي أحمد سمير فرج الدوري المصري الهبوط في الدوري المصري
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