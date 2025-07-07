"كان نفسي يهبط لهذا السبب ".. تصريح مثير للجدل من نجم الإسماعيلي السابق
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كتب- نهى خورشيد:
أبدى أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي الأسبق، استياءه من قرار إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز.
وقال سمير في تصريحات تلفزيونية:"أنا إسماعيلاوي ومن قلبي فرحان إن الفريق ما هبطش، لكن بصراحة أنا ضد إلغاء الهبوط تمامًا القرار ده بيسحبنا لورا ومفيش أي تقدم بالشكل ده".
وأضاف: "كنت أتمنى إن الإسماعيلي يهبط لو كان ده معناه الحفاظ على عدالة المسابقة، قرار الإلغاء ماكانش مجاملة للإسماعيلي إطلاقًا، اللي اتجامل هو نادي تاني.. مودرن سبورت".
وواصل : "سعيد بوجود الإسماعيلي في الدوري، بس لازم نكون واقعيين، المجاملة كانت كبيرة جدًا وده بيدمر مبادئ التنافس".
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