كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم، موقف أحمد حجازي النهائي من الاستمرار داخل صفوف فريق نيوم السعودي، بعد الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

وذكرت صحيفة اليوم السعودي، أن النجم المصري مستمر مع فريق نيوم السعودي خلال الموسم المقبل، في بطولة الدوري السعودي "دوري روشين".

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن حجازي فضل البقاء في صفوف فريق نيوم واستكمال مشواره مع الفريق، على الرغم من تواصل النادي الأهلي المصري معه في الفترة الماضية.

وكان أحمد حجازي انتقل إلى صفوف فريق نيوم السعودي، في يوليو 2024 قادما من اتحاد جدة في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

ويذكر أن فريق نيوم، كان قد ضمن الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، في الموسم المقبل 2025-2026، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية "دوري يلو" في الموسم الماضي.

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