حلمي طولان لمصراوي: اعتزال شيكابالا صعب وهنفتقد موهبة مش هتتعوض

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للزمالك، عن احترامه لقرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" باعتزال كرة القدم، مؤكدًا أن اللاعب هو الوحيد القادر على تحديد توقيت هذه الخطوة المصيرية.

وقال طولان في تصريحات خاصة لمصراوي: "ده قراره، ومحدش يقدر يتكلم لما يكون قرار اللاعب نفسه، هو أدرى واحد بحالته ومحدش أجبره، القرار جه عن قناعة وبطيب خاطر".

وأضاف: "هو قرار صعب جدًا، ومش سهل على أي حد ياخده، لكن في النهاية شيكابالا هو الوحيد اللي يقدر يحسم أمره".

ورغم الإعلان عن الاعتزال، أشار طولان إلى أن شيكابالا كان يمكنه الاستمرار لموسم آخر، موضحًا: "ممكن يقعد سنة كمان، لكن محدش يقدر يوجه حد لاتجاه معين، هو بس اللي يقدر يقرر إذا كان يقدر يكمل ولا لأ".

ووجه طولان رسالة مؤثرة لقائد الزمالك، قال فيها: "هنفتقد لاعب كبير، وهنقعد وقت طويل جدًا علشان نلاقي حد يمتلك نفس موهبته في الكرة المصرية".