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الزمالك يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني لفريق الكرة

06:41 م الأحد 06 يوليه 2025

صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد

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كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

وتولى البلجيكي يانيك فيريرا القيادة الفني للفريق، بينما يساعده الفرنسي بيير باهرلي وحازم إمام.

وجاء التشكيل كالتالي:

عبد الناصر محمد مديراً للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديراً فنياً.

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعداً.

حازم إمام مدرباً مساعداً.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى.

الإسباني راؤول لوبيز مدرباً للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللاً للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططاً للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديراً إدارياً.

منتصر السيد إداري.

عبد الله حسين إداري.

محمد عبد الرحيم إداري.

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