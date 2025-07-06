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نجم الزمالك السابق يكشف لمصراوي أهمية تجديد عقد عبدالله السعيد

06:19 م الأحد 06 يوليه 2025
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    وليد صلاح عبداللطيف
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    وليد صلاح عبداللطيف
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    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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قال لاعب الزمالك السابق وليد صلاح عبداللطيف، إن استمرار نجم خط وسط القلعة البيضاء عبدالله السعيد أمرًا مهمًا للفريق في الموسم المقبل.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الأحد، إنهم اقتربوا من إعلان تجديد عقد عبدالله السعيد، لمدة موسمين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن وجود عبدالله السعيد مهم في ظل تدعيمات الفريق الجديدة بالانتقالات الصيفية بجانب ما يقدمه داخل الملعب، مضيفًا:"لا أريد أن يقتصر الجمهور استمرار عبدالله السعيد مع الفريق لنقل خبراته بل لعطائه في الملعب، عبدالله يشارك في المباريات بصورة أساسية ويخوض مباريات امتدت لأشواط إضافية".

وأتم نجم خط وسط الزمالك السابق تصريحاته بدعم المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك جون إدوارد في مشروعه:"نتمنى له التوفيق وكل الدعم له لصالح نادينا والفريق في حاجة لتدعيمات كثيرة".

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