القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن قرار للمدير الرياضي جون إدوارد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن أن الجهاز الإداري سيشهد عودة منتصر الرملاوي، الذي تواجد مع الفريق في فترات سابقة، مع استمرار عمرو أبو العز وعبدالله حسين، ورحيل باقي أفراد الجهاز.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن إدوارد قرر رحيل محمد بدر المدير المالي للفريق، وجاري تعيين بديلاً له، مع العمل على صرف المستحقات المالية للاعبين في موعدها.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في شهر يونيو الماضي تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن نادي الزمالك قد أكد أن مجلس إدارته منح جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

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