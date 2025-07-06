كتب ـ محمد الميموني:

تحدث شريف عابدين، المشرف العام لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية عن مقارنتهم بالنادي الإسماعيلي بعد صعودهم للدوري الممتاز.

ويستعد نادي كهرباء الإسماعيلية للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال شريف عابدين في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"ده شرف لينا أن الناس بتقارنا بالإسماعيلي لأنه نادي كبير والنادي بتاعنا في الأصل وكلنا هنا إسماعيلاوية ده شرف لينا طبعاً"

وأتم المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية تفهمه للمقارنات الحالية، مؤكدًا أنهم يعملون خلال الفترة الجارية على إتمام الصفقات لتدعيم صفوفهم بالمسوم الجديد.

وكان كهرباء الإسماعيلي قد أعلن التعاقد مع محمد فاروق قادمًا من المجد الإماراتي وكذلك المغربي محمد أوناجم قادمًا من الصقور الليبي وعمر السعيد.