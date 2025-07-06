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بعد التجديد.. عبد الله السعيد ينشر صورة مع لاعب الأهلي ويعلق

03:39 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 8 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 8 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 8 صورة
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كتب- محمد خيري:

نشر عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، صورة برفقة أصدقائه، خلال تواجده في فترة الراحة قبل بداية الموسم الجديد.

وظهر في الصورة التي نشرها عبدالله السعيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، محمد هاني نجم فريق الأهلي وأحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي بجواره، أثناء لعبهم رياضة "البادل".

وكتب عبد الله السعيد بعد نشر الصورة: "مع الأسطورة"، دون توضيح ما يقصده.

جدير بالذكر، أن عبدالله السعيد جدد عقده مع نادي الزمالك لمدة موسمين، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتهاء عقده مع نهاية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يتواجد عبدالله السعيد، في بداية إعداد الزمالك، استعدادا للموسم الجديد، المقرر له اليوم على ملعب الكلية الحربية.

عبدالله السعيد

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عبدالله السعيد الأهلي إنستجرام
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