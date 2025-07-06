كتب- محمد خيري:

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن نجله كان أحد ناشئي الأهلي ولكن مسؤولي الأحمر استغنوا عنه.

وقال يونس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "ابني مشوه من ناشئين الأهلي، وفتحي مبروك مشاه بتعليمات ومعه نجل محمد عمارة".

وتابع: "تم إبلاغ احمد سراج مدرب ناشئي الأهلي، والذي كان نجلي يلعب في صفوفه بالاستغناء عنه بتعليمات من الإدارة

وأضاف: "كنا من المقربين بشدة لحسن حمدي ومحمود الخطيب وكنت أحد أضلاعهم الأساسية، وأكتر حاجة بتعصبني هي سيرة النادي الأهلي، وحبي للنادي الأهلي، وخوفي على الأهلي ولأنه بيتي من حقي اخاف عليه واضايق من اللي يجيب سيرته بحاجة وحشة".

واختتم تصريحاته: "الناس بتقول أني محسوب على الزمالك، فاروق جعفر وحسن شحاتة كانوا بيحللوا ماتشات على قناة النادي الاهلي، والفتنة حاليا على الأهلي والزمالك".